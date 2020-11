Boscaglia: “Qualcosa è cambiato. Tutto sulle condizioni di Saraniti e Odjer”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Romeo Menti”, ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero contro la Juve Stabia.

“Qualcosa è successo e noi abbiamo spinto la squadra che ha recepito al massimo il messaggio, a parte quelle che sono le dinamiche emozionali. Se la squadra non ha un atteggiamento del genere le partite non le pareggi o non le vinci. Odjer e Saraniti? Due infortuni che pesano tantissimo, per Andrea attenderemo esami strumentali, per Odjer non c’è nulla da fare perchè la prossima sarà squalificato”.