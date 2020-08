Boscaglia: “Petralia location perfetta, al Pasqualino di Carini ci adatteremo. La vecchia guardia e i nuovi acquisti…”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento mattutina svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“L’impatto con Petralia è stato ottimo, è una location perfetta per il ritiro sebbene le dimensioni del campo siano leggermente minori. Non vi è nessun tipo di problema per un breve periodo. Il Pasqualino Stadium di Carini? Il campo non mi sembra così piccolo, lì dovremo adattarci e credo che questo sia una caratteristica importante per il Palermo di quest’anno. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ad esempio al momento stiamo lavorando su questo campo e ci adattiamo. I ragazzi si conoscono e hanno affiatamento tra di loro, i giorni di ritiro sono particolari. È sempre bello, sono abbastanza tranquillo perché ho a disposizione ragazzi con la testa a posto, dunque dobbiamo essere noi a doverci integrare. Siamo comunque contenti e questo dovremmo anche vederlo in futuro, perché da qui in avanti ci saranno ingressi nuovi: dovremo essere bravi a farli integrare nel più breve tempo possibile”, ha proseguito.