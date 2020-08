Boscaglia-Palermo, ci siamo: nelle prossime ore l’ufficialità. Intanto il tecnico su Instagram…

Ancora qualche giorno di attesa e poi Roberto Boscaglia sarà ufficialmente rosanero.

Ieri, il tecnico nativo di Gela che nei giorni scorsi ha incontrato l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, insieme al direttore sportivo Renzo Castagnini, ha risolto con la Virtus Entella. Adesso, dunque, il coach ex Trapani è libero di apporre la firma al contratto che lo legherà ufficialmente al club di Viale del Fante per i prossimi due anni. Il tutto, probabilmente, verrà reso ufficiale all’inizio della prossima settimana.

Virtus Entella, ufficiale la rescissione del contratto di Boscaglia: il tecnico può firmare con il Palermo

Nel frattempo, Boscaglia, che è pronto a ripartire proprio dalla sua Sicilia e da una panchina sicuramente ambitissima, ma difficilissima come quella del Palermo, su Instagram ha iniziato a caricare la piazza rosanero in vista della prossima stagione di Serie C: messaggi brevi ma intensi che rafforzano un amore che seppur è appena nato è pronto a sbocciare più forte che mai. In attesa del comunicato che ufficializzerà il matrimonio con la società rosanero, l’allenatore gelese non perde occasione per socializzare con la tifoseria che sui social lo acclama con calorosi messaggi di benvenuto.

Di seguito, lo scatto che testimonia quanto sopraccitato.