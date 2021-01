Boscaglia: “Odjer in dubbio, Francavilla sia da lezione! Rauti al centro dell’attacco? Ho la mia idea”

Parla Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Teramo, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 24 gennaio, alle ore 12.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Odjer? L’abbiamo tenuto un po’ in differenziato e lo valuteremo tra questa sera e domani mattina, direi che è in dubbio. Non si può avere l’atteggiamento visto contro il Francavilla, deve pesare sui calciatori e sullo staff. Dobbiamo capire cosa ha portato questo atteggiamento. Non si può tollerare più, la squadra deve pensare che abbiamo sperperato tanto, sentire il dolore come capita a società, a me e ai tifosi. La partita contro il Francavilla non va dimenticata, ma accantonata e prenderla da esempio. Rauti al centro dell’attacco in futuro? È ancora molto esuberante e lì ci lavora meno bene rispetto a quando svaria, è comunque un calciatore che potrà agire in quella zona di campo”.