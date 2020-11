Boscaglia: “Nostro pensiero alla piccola Marta. Monopoli? Ecco che match mi aspetto domani”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monopoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, in programma domani, domenica 29 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Volevo dedicare un pensiero a nome di tutta la squadra alla piccola Marta che ci ha lasciato negli scorsi giorni. Tutta la società si unisce al cordoglio. Ci tenevo davvero tanto. Monopoli? Spesso succederà che le squadre creino una roccaforte, mi aspetto una partita che dobbiamo fare noi e servirà stare attenti alle ripartenze. Credo sarà una gara simile a quella contro la Turris. Capiremo l’andamento solo nel corso del match. Il tecnico del Monopoli, Giuseppe Scienza, è molto bravo e avrà preparato al meglio la sfida di domani. Non mi aspetto che vengano qui a giocare alla garibaldina, vedremo”.