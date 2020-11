Boscaglia: “Non temiamo nessuno, abbiamo un obiettivo. Turris imbattuta in trasferta? Rispondo così”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di ben nove tesserati e del club rosanero, in programma domani, mercoledì 24 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Turris imbattuta in trasferta? Questi sono numeri da attenzionare e basta, parliamo di una squadra compatta soprattutto fiori casa e quando attacca risulta molto pericolosa. Il nostro obiettivo è quello di giocare con grande aggressività e furore agonistico, consapevoli che la partita è alla nostra portata. Sappiamo che la Turris è una squadra valida con una posizione di classifica importante. La settimana tipo, che dovrebbe essere la normalità, ci ha permesso di lavorare con tranquillità, ma sappiamo che il tour de force non è finito e che dobbiamo recuperare ancora tutti. Qualche situazione dobbiamo rivederla, ma siamo pronti. Non credo che il girone d’andata possa bastare per fare un quadro del Girone C, soprattutto perchè la situazione Covid ha determinato la prima parte di stagione. Ci sono squadre come noi che hanno avuto parecchi problemi al contrario di chi non ne ha sofferto. Pareggio a Terni? Era la nostra seconda partita ed eravamo in emergenza anche lì, abbiamo adottato un modo diverso di giocare soffrendo poco e sfiorando il gol in un paio di occasioni. Era l’inizio del campionato, ma noi non temiamo nessuno. Bisogna essere consapevoli che possiamo fare grandi partite contro tutti e vincere, premettendo che servirà sempre concentrazione. Noi scendiamo in campo con l’obiettivo di fare grandi prestazioni, ma a volte queste non bastano perché le partita vengono decise da episodi. L’importante è giocare bene, così alla fine i risultati arriveranno. Vincerle tutte è un obiettivo, ma non sarà possibile farlo sempre”.