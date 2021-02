Boscaglia: “No batosta dopo Catanzaro, rientro Almici importante. Turnover? Testa solo alla Viterbese, Valente…”

E’ tutto pronto per Viterbese-Palermo.

Si affronteranno sabato 27 febbraio, allo Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbese e Palermo. La sfida, valida per la 27a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30. Un match presentato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Turnover in vista del Catania? Non so cosa significhi gestire i calciatori, al momento bisogna pensare alla sfida contro la Viterbese poi da sabato sera penseremo al derby con i giocatori che avremo a disposizione. Il rientro di Almici è importante per noi, tecnicamente ci dà qualcosa in più anche in fase offensiva, chi lo ha sostituito ha fatto bene. Un calciatore di grande spessore e sul quale ci si appoggia tanto, è davvero tanto importante per questa categoria. Odjer e De Rose, chi vertice basso? De Rose ha sempre fatto questo ruolo, mentre Odjer ha sempre fatto la mezzala”.

“Avere la rosa al completo per un allenatore è importantissimo – ha ammesso Boscaglia – Odjer rientra, mentre Valente speriamo torni a disposizione per la prossima gara. È importante avere diverse frecce al proprio arco, chi prenderà il posto di Valente sono sicuro che darà il massimo come è già accaduto. Odjer ha lavorato in questo periodo nonostante non sia stato convocato, un calciatore che rispetto ad altri rientra prima in condizione. Vedremo domani. Catanzaro? Una sfida molto equilibrata aperta ad ogni risultato, abbiamo sfiorato il gol del vantaggio e poi del pari. A livello psicologico non è stata una batosta, perdi per un episodio e quindi non abbiamo fatto fatica mentalmente”.