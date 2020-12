Boscaglia: “Modulo? L’atteggiamento fa la differenza. Recupero Valente importante, gli altri…”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Vibonese, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 20 dicembre, alle ore 15.00 allo Stadio “Luigi Razza”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Squadra più coperta in trasferta? A Terni ho dovuto giocare per forza di cose con il 3-5-2, compattarsi e mettere un uomo in più dietro vuol dire avere difficoltà poi nella fase offensiva. La cosa che fa la differenza in campo è l’atteggiamento, i nostri esterni li reputo centrocampisti e difensori all’occorrenza. Noi giochiamo praticamente con quattro centrocampisti e quindi non sono d’accordo quando si parla di un nostro centrocampo a due. Abbiamo lavorato molto su questo fin dal ritiro. Il recupero di Valente è molto importante, perché è un giocare che ha gamba, qualità ed esperienza. Poi ci sono anche Kanoute, Floriano e Silipo. Sono tutti esterni che all’occorrenza possono agire da attaccanti, centrocampisti e difensori”.