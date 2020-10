Boscaglia: “Modulo e squilibrio in attacco? Ho la mia idea. Somma ok, out Palazzi e Marconi”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, mercoledì 21 ottobre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Non credo ci sia squilibrio in attacco, noi abbiamo preso due gol contro Avellino e Bisceglie nelle uniche due occasioni create dagli avversari. Di contro a Bisceglie non abbiamo sfruttato le occasioni create. Dobbiamo trovare gli equilibri e gli automatismi giusti, capire di volta in volta come modificare l’assetto tattico. Il modo di stare in campo della squadra comincia a piacermi nonostante ci siano delle cose da dover migliorare. Bisogna capire quando rifiatare o quando fare fallo, non credo c’entri qualcosa l’impiego di due o di tre centrocampisti. Non voglio parlare di tattica perché darei un vantaggio agli avversari, saranno cose che ci diremo da soli. Tutti devono saper costruire e tutti devono saper difendere, dai difensori agli esterni. Non posso entrare nei dettagli in vista di una partita così importante come quella di domani contro la Turris. Somma ha recuperato ed è a disposizione al contrario di Palazzi e Marconi. Questa non è la classifica del Palermo, dobbiamo accettare il fatto che bisogna lavorare e stare tranquilli perché solo così si esce da questa situazione. Dall’ultimo posto ci si tira fuori lavorando con qualità ed intensità, se ci fossilizziamo sul fatto che siamo in quella posizione e il Palermo non lo merita non va bene. Percepisco molto pessimismo che ci può anche stare, ma sono certo che la squadra si rialzerà. I giocatori sono tranquilli ma devono avere il senso del pericolo senza paura per aumentare l’attenzione, il coraggio deve essere superiore a tutto quanto. Dobbiamo provare e nel caso sbagliare le nostre cose, lavoreremo sulle nostre certezze considerando il fatto che sbaglieremo ancora e bisognerà accettare l’errore. Ora forse qualcuno si sente troppo responsabilizzato, ma l’errore ci sta”.