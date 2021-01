Boscaglia: “Mai surclassati dalle squadre che ci precedono. Il problema non è il modulo, vi spiego”

Parla Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Teramo, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 24 gennaio, alle ore 12.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il problema non è il modulo di gioco perché la squadra produce, non siamo riusciti a concretizzare rispetto alle occasioni da rete create. Gli uomini sono quelli, abbiamo tanta fiducia. Non serve cambiare modulo visto che abbiamo anche trovato un certo equilibrio. Dopo le prime 5-6 partite la squadra ha tenuto un ritmo molto importante, direi da terzo o quarto posto in classifica. L’unica rete presa era stata quel flipper contro il Bari. L’equilibrio non viene dato solo dal modulo, ma da un atteggiamento, dall’aggressività o dall’occupare bene gli spazi. Quindi direi che il modulo non c’entra nulla. Francavilla e Viterbese sono state le uniche due partite dove probabilmente è mancato questo equilibrio. Mai vinto con le squadre che ci precedono? Non mi sembra che queste ci abbiano surclassato, contro Catania, Ternana e Bari abbiamo pareggiato con prestazioni positive. A Foggia abbiamo perso e contro Avellino e Teramo erano le nostre prime uscite. Contro la Turris abbiamo dominato e perso in contropiede. A parte il Bisceglie, siamo stati la squadra più colpita dal Covid, non voglio più cercare scuse però. Dobbiamo fare il nostro percorso sapendo che l’obiettivo quest’anno è importante, non è una cosa che mi preoccupa non aver vinto contro squadra che ci precedono”.