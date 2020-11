Boscaglia: “Luperini e Valente hanno bisogno di giocare. Tutto su Corrado, Palazzi e Lancini”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monopoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, in programma domani, domenica 29 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ci sono giocatori che stanno rientrando ma non sono recuperati al 100% come Corrado e Palazzi: sono clinicamente guariti e si sono allenati bene, ma non sono al top della condizione e schierarli sarebbe un rischio. Invece c’è chi ha bisogno di giocare; l’allenamento adesso è giocare perché serve mettere minuti sulle gambe. Luperini e Valente hanno bisogno di mettere minuti sulle gambe. Il vero allenamento di oggi è la partita. Lancini? Il suo deve essere un ritorno graduale per la sua conformazione fisica e organica, visto anche il ruolo delicato ha bisogno di qualche tempo in più”.