Boscaglia: “Le parole di Mirri? Ci stiamo lavorando. Vogliamo giocare i playoff e vincerli”

Parla Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Teramo, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 24 gennaio, alle ore 12.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Mirri ha detto che mancano personalità e cattiveria? Sono aspetti che normalmente uno ha dentro e che ti porti nel corso della tua carriera, ma in ogni caso si può fare qualcosa. Ci stiamo lavorando dall’inizio del campionato, parliamo di aspetti importantissimi ancor di più di quello tattico e tecnico. Ognuno dei giocatori deve volerlo e tirar fuori tutto quello che ha dentro, lì dobbiamo aiutarli anche noi e spronarli a esprimere queste componenti. A volte abbiamo dato delle ottime risposte e a volte meno. Noi stiamo facendo un percorso ma non dobbiamo adagiarci, vogliamo arrivare lì sopra e giocarci i play-off da protagonisti. Vogliamo vincerli, se poi non ci dovessimo riuscire ci riproveremo, ma noi vogliamo andare in campo con la consapevolezza che possiamo fare qualcosa in più. A me non interessa superare la Ternana, ma fare un ottimo campionato per entrare in quella grigia di squadre che si giocheranno la promozione”.