Boscaglia: “La squadra va completata, mi fido della società. Martinelli…”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento mattutina svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“L’impatto è stato buono così come è normale che sia, abbiamo iniziato bene. È naturale che ancora siamo in pochi e che la squadra vada completata, i giocatori non sono in ottime condizioni perché veniamo da un lungo stop. Dobbiamo ricompattare i reparti e sono sicuro che presto lo si farà e anche bene, questo è molto importante perché comunque si viene da un periodo lungo di inattività. Ritrovare il campo tutti insieme credo sia un ottimo punto di partenza – sono state le sue parole -. Martinelli? Un qualcosa che non sospettavamo, intanto c’è il dispiacere per l’uomo considerando che è un ragazzo straordinario. Mi dispiace soprattutto da questo punto di vista, in secundis c’è l’aspetto tecnico. Vediamo cosa accadrà sebbene le notizie non siano eccellenti. Per quanto riguarda la squadra posso dire che non è completa, ma lo sappiamo tutti e per questo dobbiamo dare tempo alla dirigenza di completarla. Non dobbiamo avere fretta di farlo, miriamo a giocatori che vogliano sposare questo progetto e quindi serve stare tranquilli e non acquistare tanto per farlo. Sappiamo che non c’è tantissimo tempo, ma serve afre con calma perché servono giocatori di un certo tipo. La società sa che la rosa non è completa, ma sono tranquillo perché ho due persone che lavorano in maniera straordinarie e mi fido di loro”.