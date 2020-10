Boscaglia: “La squadra sta bene e sta crescendo. Io non in sintonia con la dirigenza? Follia”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bisceglie, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 18 ottobre, fra le mura dello Stadio “Gustavo Ventura”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“I giocatori che sono arrivati devono capire cosa voglia dire questo campionato: ci si deve abituare subito a campi come quello del Bisceglie che sono più stretti. Non parliamo solo dal punto tecnico. Staff tecnico e dirigenza non in sintonia? È follia, mi astengo dal rispondere. Il rapporto tra me e la società è straordinario, parlo sempre con Sagramola e Castagnini. Da folli solo pensare questo. Per quanto riguarda gli allenamenti non penso che le altre squadre li facciano vedere, poi magari capiterà che la gente potrà vedere alcune sedute ma quelle che saranno disponibili alla visione. La squadra l’ho vista molto bene, quello che è accaduto a noi sta anche nella normalità delle cose. Una stagione non è iniziata al massimo e ci può stare, forse si sta un po’ esagerando. Mi aspetto un gran partita domani con i ragazzi che stanno crescendo tanto, ricordiamoci che questo fa parte di un processo di crescita. Saremmo contentissimi se avessimo nove punti ma non è così e quindi dovremo rimboccarci le maniche. Di testa stiamo abbastanza bene perché sappiamo che sono cose che succedono nel calcio”.