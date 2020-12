Boscaglia: “La squadra ha personalità, domani voglio undici leader in campo. Lucca? Vi dico la mia”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Casertana, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 13 dicembre, alle ore 14.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“La personalità per me non è solo recuperare un risultato, vado su altri concetti. La squadra ha delle caratteristiche che dobbiamo sicuramente migliorare, poi per quanto riguarda la personalità per me non è mai abbastanza perché vorrei sempre undici leader in campo. Lucca? È un giovane che l’anno scorso in D ha giocato poco, adesso gioca in una categoria importante con una maglia importante. Deve tirar fuori tutto il suo potenziale, il suo modo di stare in campo deve adattarsi al nostro. Dobbiamo insegnare anche a lui di essere sempre se stesso, ma deve capire che gioca con una squadra e deve lavorare con i compagni”.