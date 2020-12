Boscaglia: “La mia sulla Viterbese, dobbiamo giocare bene. Formazione? Ecco chi andrà in campo”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Viterbese, valida per il recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C, si sarebbe dovuta giocare lo scorso 1° novembre. Il match, è in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Se preferisco dare continuità o energie fresche? Non cerco una rotazione, ma voglio mettere in campo la squadra che mi possa dare più garanzie di corsa. Ci sono giocatori che devono rifiatare ma c’è chi può giocare anche quattro gare di fila. Dobbiamo essere bravi a cambiare il giusto laddove sarà necessario. Viterbese? Non credo nelle squadre in difficoltà, è una squadra fisica che sa giocare bene. Noi dobbiamo essere il Palermo con coordinate precise e giocare bene. La Viterbese è una buona squadra. Dopo una sconfitta in casa daranno il massimo per recuperare i risultati negativi. Non so cosa accade dentro, ma io vedo una buona squadra. Hanno cambiato allenatore e giocato con due o tre moduli diversi, avendo perso potrebbero ancora modificare l’assetto tattico. Dobbiamo pensare molto a noi stessi e poi dare un’occhiata agli avversari ed essere pronti a tutto”.