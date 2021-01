Boscaglia: “La mia sul Teramo, servirà una prestazione tosta. Ecco cosa mi aspetto domani”

Parla Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Teramo, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 24 gennaio, alle ore 12.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Teramo è una squadra forte e arrabbiata che ha raccolto meno rispetto a quanto avrebbe meritato. Hanno due squalificati ma hanno una rosa importante, squadra organizzata e credo ci aspetti una partita dura e tosta. A noi servirà essere ancora più tosti per fare nostra la gara. Calciatori guariti dal Covid si stanno lasciando il virus alle spalle definitivamente? Adesso è tempo di mettere da parte tutto quello che è successo, il Covid ha lasciato molte scorie ma ormai i giocatori che sono stati colpiti hanno giocato almeno 8 partite”.