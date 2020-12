Boscaglia: “La mia su Luperini, alla squadra adesso chiedo una cosa ben precisa”

Pomeriggio da dimenticare per il Palermo.

Giornata nera per i rosanero, che crollano in casa del Foggia nella sfida andata in scena questo pomeriggio al “Pino Zaccheria” – valida per la quattordicesima gara di Serie C girone C, per 2 reti a 0. Un ko amarissimo analizzato nella consueta conferenza stampa post-gara dal tecnico della compagine siciliana, Roberto Boscaglia.

“Luperini? Abbiamo tanti giocatori nelle sue condizioni e devono iniziare a giocare, dobbiamo dargli minutaggio altrimenti diventa dura per loro. Una cosa che stiamo pagando ed è proprio per questo che dobbiamo mettere qualcosa in più e andare in campo con un maggiore furore agonistico, questa è la cosa che ho notato di più. La squadra non è andata in confusione, ha giocato in quel modo perchè dovevamo farlo ossia con le due punte alte dato che loro si erano rintanati. Nelle ultime due gare abbiamo giocato contro squadre che hanno giocato a cinque dietro, oggi abbiamo dovuto cercare qualcosa di diverso e cercato spesso la profondità. Abbiamo creato qualcosina e quindi non siamo andati in confusione”.