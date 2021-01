Boscaglia: “Kanoute è un giocatore che aiuta tanto la squadra, Accardi mi ha stupito”

Parla Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Teramo, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 24 gennaio, alle ore 12.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Kanoute? Non vedo un calo di forma, è un giocatore che ha delle determinate caratteristiche: non è un goleador ma aiuta tanto la squadra soprattutto a centrocampo. In zona di rifinitura ha comunque fatto qualche assist e qualche gol. L’assenza di Almici non penalizza le sue prestazioni visto che Accardi sta giocando davvero molto bene e devo dire che mi ha stupito positivamente”.