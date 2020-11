Boscaglia: “I nostri tifosi ci mancano, giocare al “Renzo Barbera” è importante per una ragione”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di ben nove tesserati e del club rosanero, in programma domani, mercoledì 24 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“La Turris è una squadra libera di testa che ha una sua fisionomia e diversi giocatori di qualità, sanno imporre il loro gioco ma si sanno anche difendere bene. Una squadra da prendere un po’ con le pinze. Diverse compagini sono così e lo abbiamo visto nelle ultime uscite. Fattore campo? È importante perché parliamo di un campo che la squadra conosce bene: un conto è giocare in trasferta, un altro giocare al Barbera. Qui puoi anche manovrare in profondità, mentre in altri stadi non puoi farlo. Nonostante l’assenza dei tifosi, giocare in casa ha comunque il suo peso. Questo può cambiare da squadra a squadra, ma credo sia importante”.