Boscaglia: “Guadagnati pochi punti, dobbiamo fare di più. Crivello un disastro? Ho la mia idea”. E su Silipo…

Zero a zero. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Alfredo Viviani”.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Potenza, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Corrado non sta bene e Crivello qui non fa il centrale ma il terzino, non credo che il ragazzo sia un disastro ma è normale che in alcune gare si possa andare in difficoltà. Non sono d’accordo sul fatto che Roberto debba fare solo il centrale. Silipo? In settimana non mi ha mai dimostrato che può fare 90 minuti, è un ragazzo molto giovane che deve crescere sotto determinati aspetti. Oggi non ha giocato ma sono entrati in campo Floriano e Rauti che non sono gli ultimi arrivati. Dobbiamo fare punti, abbiamo avuto un filotto importante nonostante diversi situazioni particolari, non si possono regalare giocatori come Almici e Marconi. Chi ha preso il loro posto ha dato tutto e fatto bene. I punti mi sembrano pochi quelli guadagnati nelle ultime partite, nella speranza che tornino tutti a disposizione cercheremo di fare il massimo in questa seconda parte di stagione. Alla fine tireremo le somme e capiremo se le aspettative sono state rispettate o meno, dobbiamo fare tutti di più; un discorso che parte dallo staff e arriva ai calciatori. Tornando alla gara di oggi ripeto che non sono soddisfatto perchè per come si è giocato era importante portare a casa i tre punti“.