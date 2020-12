Boscaglia: “Foggia solo una giornata storta? Lo vedremo domani, ora serve altro filotto di vittorie”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Casertana, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 13 dicembre, alle ore 14.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Foggia solo una giornata storta? Lo vedremo domani se è stato solo un episodio o se c’è qualcos’altro, dobbiamo aspettare il match contro la Casertana. Ci può stare dopo una serie di prestazioni importanti, la squadra ha sempre proposto gioco e mantenuto alta la concentrazione. Abbiamo giocatori poliedrici che hanno dimostrato di poter fare tutto anche in condizioni non al top, penso che l’aspetto tattico sia determinato dall’atteggiamento, dal furore e dalla condizione fisica. La squadra ha retto bene, poi se prendi 2 gol a Foggia devi capire i tuoi errori. L’obiettivo da qui fino al 23 dicembre? Lavoriamo giorno dopo giorno senza pensare troppo al futuro, significherebbe perdere troppe energie. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani e poi alla prossima, un passo alla volta. Sappiamo quale deve essere il nostro percorso, conosciamo i nostri obiettivi ma per raggiungerli dobbiamo lavorare partita dopo partita. Dobbiamo fare un altro filotto al più presto possibile, fare risultati che devono essere accompagnati dalle prestazioni. Ci può anche stare di vincere una partita senza meritarlo, ma se hai mentalità e furore agonistico i risultati dovranno arrivare”.