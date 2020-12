Boscaglia: “Dobbiamo lavorare su una cosa ben precisa. Bari? Penso solo alla Vibonese”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Vibonese, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 20 dicembre, alle ore 15.00 allo Stadio “Luigi Razza”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Siamo una squadra nuova che ha bisogno ancora di assestarsi e capire cosa serve fare in alcuni frangenti della partita. In molte gare abbiamo lavorato bene dopo il vantaggio, serve lavorare sui momenti della partita. Abbiamo sempre provato a macinare gioco e fare gol, bisogna gestire meglio i momenti del match avendo sempre in mano le redini. Dobbiamo fare dei passi avanti in questo senso. Vibonese e poi Bari? Io penso solo alla sfida di domani. Un match importante per noi perché fare risultato significherebbe dare continuità. La squadra sta rendendo per come è giusto che sia eccezion fatta per la gara di Foggia. Domani sarà una partita difficile che permetterà di capire a che punto siamo. La Vibonese fa un determinato tipo di calcio e quindi bisognerà essere umili”.