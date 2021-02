Boscaglia: “Dobbiamo dare il massimo, c’è tanto da fare. Classifica e obiettivi, vi dico tutto”

Parla Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l‘Avellino, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 7 febbraio, alle ore 15.00 allo Stadio “Partenio-Lombardi”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Noi dobbiamo cercare di fare il massimo in questo campionato perché c’è ancora tanto da fare e da dire. Dobbiamo essere bravi a chiuderci a riccio, ci sono possibilità di fare cose importanti e noi ci crediamo. Questo periodo serve anche a capire un po’ di cose e di conseguenza lavorare sulle prospettive future. Questo campionato però può dire ancora tanto. Classifica? Non sappiamo se siamo da questa classifica, lo capiremo solo a fine campionato. Possiamo e dobbiamo fare meglio, se ci affidiamo ai numeri questi dicono che siamo la prima o la seconda per occasioni da gol importanti create. Bisogna continuare perchè ci sono calciatori che nascono con il fiuto del gol e giocatori invece che devono lavorarci. Non parlo solo degli attaccanti ma anche dei centrocampisti e degli esterni, è una situazioni di gioco su cui stiamo lavorando e non ci fermeremo. Obiettivi? Noi vogliamo avere intanto un piazzamento importante, poi se giochi i playoff devi provare a vincerli. Parliamo di partite singole e lì dovremo dare fondo a tutto quello che abbiamo dentro, per questo dico che il campionato può dare qualcosa di importante”.