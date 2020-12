Boscaglia: “Dico la mia sulla Vibonese, servirà attenzione. Sfida contro ex rosa? Non mi fa paura”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Vibonese, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 20 dicembre, alle ore 15.00 allo Stadio “Luigi Razza”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“La Vibonese è un avversario molto agguerrito che lavora molto sul dinamismo, sono portati a rompere le linee di difesa. Dobbiamo stare attenti al loro recupero palla. E’ una squadra che sa attaccare bene la profondità. Servirà massima attenzione, sanno giocare con la palla al piede; ci aspetta dunque una gara dura e complicata. Ci sono diversi ex nella gara, ma è davvero tutto soggettivo. Quando io incontro le mie ex squadre preparo le partite come sempre, per i giocatori magari è diverso e quindi servirà capire cosa provano. Quando si va a giocare contro una tua vecchia squadra c’è sempre un pizzico di adrenalina in più, non so se è positivo o negativo perché dipende dalla persona”.