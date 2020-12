Boscaglia: “Contro il Monopoli la squadra ha capito mio pensiero. Quarto posto? Svelo nostro obiettivo”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Viterbese, valida per il recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C, si sarebbe dovuta giocare lo scorso 1° novembre. Il match, è in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“In queste due partite non ho fatto psicologia, ho lavorato su quello che ho visto e ho parlato nei post-gara sulle sensazioni che ho avuto. Gli elogi dopo la Turris ci stavano perché era stata giocata una grande partita, contro il Monopoli ci sono state alcune cose degli ultimi 25 minuti che non mi sono piaciute. Avevo già parlato con la squadra. Ci poteva anche stare dopo il 2-0, parlo su quello che vedo e fortunatamente i miei giocatori capiscono sempre il mio pensiero. Cosa può dare ancora il Palermo? Non sono bravo con le percentuali, abbiamo ancora bisogno di limare alcune situazioni tecniche, tattiche e agonistiche. Siamo sulla strada giusta, questo è il percorso che avevo previsto. E’ naturale che nelle ultime gare stiamo facendo bene e quindi dobbiamo continuare su questa squadra. Sono molto contento per quanto riguarda le prestazioni ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Puntare il quarto posto? Dobbiamo pensare gara dopo gara, non è una frase fatta ma è quello che penso realmente. Rispetto agli altri abbiamo azzerato i bonus visto il nostro inizio di campionato, c’è chi si potrà permettere uno scivolone mentre noi no. Domani vogliamo i tre punti e daremo tutto per arrivare alla vittoria, non dobbiamo disperdere energie pensando ad altre cose. Noi vogliamo essere tra i primi, il Palermo è fatto per stare nei piani alti. Lavoriamo partita per partita, abbiamo degli obiettivi importanti. Ci stiamo avvicinando a quello che può essere il nostro percorso. Il nostro obiettivo è quello di giocarcela con le prime e magari provare il blitz finale”.