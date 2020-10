Boscaglia: “Ci rialzeremo, ecco cosa mi aspetto dalla squadra. Squalifica? Un fulmine a ciel sereno”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, mercoledì 21 ottobre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Mi aspetto che ci sia un miglioramento dal punto di vista del collettivo soprattutto negli ultimi venti metri. Ci manca la stoccata finale e l’essere più maliziosi. Abbiamo giocatori importanti e duttili. Dobbiamo però capire che a volte le partite si vincono con furbizia e con mestiere, dobbiamo calarci meglio nella categoria. Abbiamo bisogno di giocare e a volte prendere anche qualche batosta. Bisogna reagire e abbiamo bisogno di fare queste esperienze negative per rialzare la testa, dobbiamo essere bravi a far capire ai nostri ragazzi giovani di integrarsi nella categoria. I tifosi protestano per il caro biglietti? Non mi occupo di queste situazioni e non sapevo nemmeno che ci fossero dei biglietti in vendita, quindi non posso rispondere. La squalifica? Domani in panchina ci sarà il mio secondo che è un ottimo professionista. Non mi piace stare in tribuna, è stata una spiacevole sorpresa quella della squalifica di ieri perché data dalla Procura. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, una brutta parentesi. Domani non sarà importante dove sarò io, sarà fondamentale che i ragazzi portino a casa la partita”.