Boscaglia: “Castagnini sa cosa voglio. Palazzi e Rizzo? Rispondo così”. E su Crivello…

È il giorno di Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della prima seduta di allenamento in programma quest’oggi a Petralia Sottana.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Castagnini sa quello che desidererei avere, conosce perfettamente le caratteristiche che servono alla nostra causa. Palazzi? Un giocatore che può fare bene, ha corsa e qualità che si adatterebbero benissimo nel centrocampo a quattro. Oggi sono tutti utili ma vedremo col passare del tempo cosa accadrà in campo, che alla fine è l’unico giudice. Crivello a sinistra? Al momento è una lettura corretta ma non sarà così anche in futuro perché dovremo prendere un laterale, Roberto è un giocatore importante che può fare tanti ruoli. Se ci sono giocatori duttili che ben vengano ma ricordiamo che un mancino di fascia dobbiamo prenderlo, ribadisco però che sarà il campo a decidere. La duttilità di un giocatore e il fatto di essere un calciatore che può fare più ruoli è importante, non voglio giocatori che sappiano fare un solo ruolo. Rizzo? Sono tanti i giocatori interessanti sul mercato, per far si che un profilo arrivi a Palermo ci sono tante cose da valutare oltre la tecnica e la tattica. Parliamo di un ragazzo che ha fatto molto bene in B, ma con lui ci sono anche altri che stiamo visionando”.