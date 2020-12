Boscaglia: “Cambio modulo? Lavoro anche su questo. Tifosi e critiche, vi dico la mia”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Casertana, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 13 dicembre, alle ore 14.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Cambio modulo? E’ chiaro, lavoro anche su questo. Ci sono delle sfaccettature che dobbiamo andare a vedere e rivedere. Si va sempre poi a lavorare su quelli che sono gli errori. Un allenatore deve valutare le caratteristiche degli uomini che ha a disposizione, il cambio del modulo chiaramente si può valutare in base ai giocatori disponibili e agli avversari. Una partita non può condizionare il campionato, dobbiamo capire se quello di Foggia è stato un passo falso dettato anche dalla condizione fisica. Noi dobbiamo essere bravi a non farci mettere in discussione da nessuno ma farlo noi stessi, cerco di trasferire questo pensiero anche ai ragazzi. Chi purtroppo si fa mettere in discussione dagli altri psicologicamente ne risente, questo non va bene. Sappiamo che i tifosi ci amano e ci sostengono, noi vogliamo sudare la maglia per dargli soddisfazioni. Dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo tanti giovani che non riescono a capire l’importanza di questa città e di questa piazza, dobbiamo essere bravi noi a farglielo capire. I giocatori devono farsi scivolare le critiche, dobbiamo essere bravi a gestire al meglio l’aspetto psicologico”.