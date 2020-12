Boscaglia: “Bilancio positivo, continuiamo così. Peretti a disposizione, tutto su Palazzi-Somma-Corrado”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Viterbese, valida per il recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C, si sarebbe dovuta giocare lo scorso 1° novembre. Il match, è in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il bilancio delle ultime gare è molto positivo e a dirlo sono le prestazioni e la classifica. Le difficoltà magari ci hanno compattato ancora di più. Non è finito nulla però, domani giocheremo contro la Viterbese e poi ci sarà una gara ostica a Foggia. Non dobbiamo esaltarci più di tanto come non ci siamo abbattuti nei momenti negativi. Dobbiamo continuare così perché altrimenti significherebbe gettare al vento tutto quello fatto fin qui. Devo lavorare sulle prestazioni senza farmi influenzare dai risultati, anche i pareggi che abbiamo ottenuto sono figli di prestazioni importanti. “Somma? Dopo l’unica partita in cui ha giocato, ossia a Terni, ha avuto un problema. Andrà valutato tra oggi e domani. È a disposizione e non sarà l’unico sul quale farò delle valutazioni. Peretti? Oggi si aggregherà al gruppo, quindi domani sarà a disposizione. Ha avuto un affaticamento. Corrado ha avuto un piccolo fastidio e quindi stiamo valutando se convocarlo o meno. Palazzi in campo? Dipende molto anche da come gioca l’avversario, non è l’unico che sa verticalizzare: abbiamo anche Broh e Martin. E’ un giocatore importante per le sue caratteristiche, dinamicità e presenza fisica. Speriamo di recuperarlo presto perché non è al 100%, ma sono certo che potrà giocare qualche minuto”.