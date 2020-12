Boscaglia: “Bari out dalla nostra testa. Lucca o Saraniti? Potrebbero giocare entrambi”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Vibonese, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 20 dicembre, alle ore 15.00 allo Stadio “Luigi Razza”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Bari? Se la mia squadra pensa alla gara successiva rispetto a quella che dobbiamo ancora disputare, significa che ho sbagliato tutto. Io non penso per nulla al Bari e quindi direi che è i biancorossi sono out dalla nostra testa. Rigorista senza Almici? Dipende, ci sono giocatori che battono bene i rigori: Palazzi, Floriano e Saraniti. Se in campo ci sarà Saraniti chiaramente sarà lui il primo rigorista. Lucca o Saraniti? Magari giocheranno entrambi. Ad averne dubbi del genere… significa che puoi fare una scelta su due giocatori che stanno bene”.