Boscaglia: “Almici e Odjer out, valutiamo nuove soluzioni. Pelagotti? Errori che succedono, alla squadra ho detto una cosa”

E’ tutto pronto per Palermo-Bisceglie.

Archiviato l’amaro ko rimediato sul campo dell’Avellino, i rosanero sono pronti a tornare in campo per affrontare il Bisceglie, nel match valido per la 24a giornata del campionato di Serie C-Girone C. La sfida in programma domani, sabato 13 febbraio, alle ore 14.30 allo Stadio “Renzo Barbera”, è stata presentata dal tecnico Roberto Boscaglia nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Almici? Ha avuto un piccolo problema, preferiamo farlo lavorare. Tornerà a disposizione la prossima settimana. Odjer è ancora fuori, di Doda sapete. Cambi di formazione? Abbiamo fatto girare tutti dall’inizio, non abbiamo il paraocchi. È normale che ci sono giocatori più utilizzati. Stiamo valutando tutte le soluzioni per migliorare la classifica. Nelle ultime partite la squadra ha cercato di fare il massimo, ma siamo usciti dal campo con meno di quello che meritavamo”.

Inevitabile la parentesi relativa all’errore di Pelagotti, in occasione della sfida contro l’Avellino: “Pelagotti? Purtroppo capita, quando capita al portiere prendi gol. E’ un professionista esperto, ci abbiamo un po’ scherzato sopra. Sa che sono cose che succedono, ha l’intelligenza per capirlo. Dopo la partita di Avellino eravamo un po’ tutti abbattuti, non meritavamo di perdere. I grandi sanno come rialzarsi. Dobbiamo fare ancora meglio, non basta quello che stiamo facendo ed è quello che ci siamo detti. Contro il Bisceglie è una gara importante, da vincere, con una prestazione importante. Dobbiamo far capire chi siamo”.