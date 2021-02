Boscaglia: “Adesso serve dare continuità, domani mi aspetto una grande prestazione”

Parla Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l‘Avellino, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 7 febbraio, alle ore 15.00 allo Stadio “Partenio-Lombardi”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Perchè prestazioni convincenti solo contro squadre di alto rango? Se sapessi il motivo staremmo parlando di primo posto e non di nono posto. La squadra è composta da diversi calciatori giovani che si affacciano per la prima volta in campionati importanti con una maglia addosso pesante. Ero certo che contro la Ternana si sarebbe potuta fare una grande partita, non perchè sono un mago ma è palese che era una partita più semplice da preparare. Ci sono dei giocatori che si devono abituare e credo sia una delle cose più complicate da allenare. Domani mi aspetto una grande prestazione per dare seguito a quello che abbiamo fatto, sono arrabbiato perchè so cosa possono dare i ragazzi. Serve dare continuità alla voglia cercando di non risparmiare energie, contro l’Avellino mi aspetto un’altra grande partita”.