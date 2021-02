Boscaglia: “Ad Avellino per fare risultato, partita di cartello. Trasferta il pullman ultimo dei problemi”

Parla Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l‘Avellino, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 7 febbraio, alle ore 15.00 allo Stadio “Partenio-Lombardi”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Avellino? È cambiato un po’ tutto rispetto alla gara d’andata, siamo cambiati noi e anche loro. Mi aspetto una squadra che sa quello che vuole, fisica ma anche tecnica. Uno scontro importante, parliamo di una partita di cartello e ci teniamo a fare bene per confermarci dopo la sfida contro la Ternana. Dobbiamo andare lì convinti di poter fare risultato e dire la nostra. “Trasferte in pullman? Non voglio parlare di questo, partiamo un giorno prima e spezziamo la trasferta. Ci riposiamo e poi ci alleniamo il giorno dopo, ci sono pochi voli e quindi diventa difficile organizzare una trasferta con questi. Questo è l’ultimo dei nostri problemi”.