Boscaglia: “A Foggia commesso errori, serve umiltà. Lancini in campo? È un’opzione”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Vibonese, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 20 dicembre, alle ore 15.00 allo Stadio “Luigi Razza”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Diverso approccio in trasferta? Se andiamo a valutare bene e anche a vivisezionare la trasferta di Foggia non abbiamo approcciato male, ma abbiamo commesso degli errori. Le altre trasferte non buone sono arrivate all’inizio del campionato, domani servirà confermare il buon momento. Giocare in casa chiaramente è diverso, ma bisogna avere un atteggiamento propositivo e positivo. Siamo una squadra che ha sempre dimostrato di voler tenere le redini del gioco in mano, bisogna avere umiltà. Ci manca un po’ il senso del pericolo che è sempre importante avere, la squadra non deve essere impaurita ma deve sapere che ogni situazione può essere pericolosa. Qualcosa che ti deve fare aumentare l’attenzione. Dobbiamo lavorare ancora meglio su questo aspetto. Lancini al posto di Marconi? È un’opzione, ha bisogno di giocare e il suo migliore allenamento è la partita. E’ un calciatore che conosco e sa cosa voglio dai difensori centrali, qualche dubbio c’è ancora ma parliamo di dubbi positivi”.