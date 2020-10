Boscaglia: “A Bisceglie consapevoli della nostra forza, abbiamo un obiettivo. Formazione? Tre indisponibili”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bisceglie, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 18 ottobre, fra le mura dello Stadio “Gustavo Ventura”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il Bisceglie è una squadra di categoria con un mix di giovani ed esperti molto interessante, abituata a lottare nei campi della Serie C e lo ha dimostrato a Foggia. Dovremo stare attenti e ci sarà da battagliare facendo magari una partita sporca. Bucaro è un amico e un grande allenatore, non posso che parlar bene di lui sia dal punto di vista calcistico che umano. La squadra sarà messa bene in campo, lui sta attento ai particolari e ci darà del filo da torcere. Toccherà anche a noi farci trovare pronti, dobbiamo pensare alla squadra e ai giocatori che abbiamo a disposizione. La squadra sta prendendo forma non solo dal punto di vista tecnico e tattico ma anche a livello fisico. Indipendentemente da quello che può essere il risultato dovremo andare lì consapevoli della nostra forza, che è tanta, ma anche delle caratteristiche dell’avversario. Il programma di lavoro personalizzato c’è ma è una cosa che si fa sempre, il fatto che le partite ci possano dare qualcosa in più è vero perché abbiamo bisogno di giocare. Vedremo solo allenandoci e scendendo in campo chi avrà i 90 minuto nelle gambe, la partita è il miglior mezzo di allenamento che potranno avere i ragazzi. Somma e Palazzi non saranno a disposizione per Bisceglie, stessa cosa vale per Marconi“.