Boscaglia: “A Bisceglie con la difesa a tre, Almici ok. Duttilità tattica un valore aggiunto”. E su Floriano…

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bisceglie, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 18 ottobre, fra le mura dello Stadio “Gustavo Ventura”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Almici nella difesa a quattro? Giocheremo di nuovo a tre contro il Bisceglie: non siamo pronti per giocare a quattro. Almici si è allenato e potrebbe essere della partita, non so se dall’inizio o in corso d’opera. Floriano può giocare sia da esterno, sia da seconda punta. Può essere inserito anche come esterno di centrocampo in un 3-5-2. Alternative tattiche un valore aggiunto? Assolutamente si. Il Palermo non ha avuto difficoltà perché siamo passati dalla difesa a quattro a quella a tre. La squadra deve essere brava a cambiare in base alla nostra fisionomia e agli avversari, sulla duttilità tattica ci abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo”.