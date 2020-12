Borussia Dortmund-Lazio, Reina: “Martedi partita decisiva, vietato sbagliare. I miei 38 anni? Vi confesso una cosa”

Mi sento fortunato a giocare partite del genere, il duro lavoro paga sempre.

Sono state queste le dichiarazioni di Pepe Reina al termine della sfida tra Borussia Dortmund e Lazio. L’estremo difensore biancoceleste – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – ha voluto dire la sua in merito al pareggio per 1-1 conseguito contro la compagine tedesca al penultimo turno della fase a gironi. Tale risultato permetterà alla franchigia capitolina di poter ottenere anche solo un punto nell’ultimo match contro il Club Bruge per poter accedere agli ottavi di finale di Champions League.

Ecco il pensiero di Reina a riguardo: “Il nostro girone è molto difficile ed equilibrato con tutte le squadre che potevano far bene. Noi in casa abbiamo fatto benissimo e in trasferta era importante non perdere viste anche le molte assenze. Martedì ce la giochiamo con il Brugge e nonostante il grandissimo percorso possiamo anche andare fuori. Mi sento privilegiato a difendere questa maglia in Champions a 38 anni. Ogni volta che gioco partite del genere mi sento importante. Fisicamente e mentalmente sto molto bene. I ragazzi e tutto lo staff mi aiutano giornalmente e li ringrazio molto per questo”.

