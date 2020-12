Borussia Dortmund-Lazio, Immobile: “Un prestigio giocare la Champions, ecco perchè. Pareggio? Ho una cosa da dire”

Ringrazio i compagni per la prestazione, siamo stati grandi oggi nonostante il pareggio.

Così Ciro Immobile, punta centrale della Lazio intervenuto al termine della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. L’attaccante biancoceleste – intervistato ai microfoni di Sky Sport – ha detto la sua in merito al pareggio per 1-1 che permette ai capitolini di poter ottenere due risultatri su tre nell’ultima gara del girone contro il Club Bruge:“Abbiamo fatto un primo tempo non all’altezza, poi per un errore abbiamo subito un gol al quale abbiamo reagito bene. Mi sono piaciuti molto gli ultimi 20 minuiti, siamo stati sempre a lottare per la vittoria e per ottenere la qualificazione. Ci teniamo il pareggio e la prestazione, in attesa della prossima gara con il Bruge. Sono soddisfatto, anche se la squadra meritava anche di più. Poi è arrivato per fortuna il pareggi, la sconfitta avrebbe saputo di rammarico. Alla fine ci siamo anche buttati tutti in avanti, la mentalità è quella giusta e dobbiamo continuare su questa falsa riga. Quando ho visto il sorteggio c’era molto emozione”.

Chiosa finale di Immobile sull’emozione di affrontare una competizione difficile ma affascinante come la Coppa dei Campioni: “Affrontare la Champions è un grande prestigio, dopo che l’hai raggiunta con questo gioco e dopo quattro anni di intenso lavoro scendi in campo con grande voglia. Ci ha portato avanti anche l’entusiasmo portato dal fatto che molti erano all’esordio assoluto in Europa. Non abbiamo perso nemmeno una partita in questo girone, siamo stati bravi quando abbiamo perduto tanti giocatori per covid. Il girone non era facile, abbiamo affrontato squadre con tanta esperienza e ciò ci ha dato anche la voglia giusta per andare su tutti i campi a fare prestazione degne del blasone di questo club”.

