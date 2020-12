Borussia Dortmund-Lazio, Milinkovic: “Felici della prova, potevamo segnare ancora. Il rigore? Ecco cos’è accaduto”

Avremmo potuto segnare molti altri gol, contenti comunque per la prestazione.

E’ intervenuto con queste parole Milinkovic Savic, al termine della sfida di Champions League tra il Borussia Dortmund e la sua Lazio. Il centrocampista dei capitolini – ai microfoni di Sky Sport – ha espresso il suo parere sulla gara disputata e su un pareggio per 1-1 che, a detta sua, poteva anche trasformarsi facilmente in una vittoria per la compagine biancoceleste: “Il rigore ci ha aiutati, eravamo in un buon momento con tante occasioni. Ci siamo presentati più spesso in attacco, avremmo potuto segnare di nuovo, ma siamo felici del risultato ottenuto. Nel secondo tempo, comunque, abbiamo sicuramente giocato meglio. Ora proveremo a fare al meglio la prossima sfida di Champions League per passare il turno”.

