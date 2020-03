Borussia Dortmund, Emre Can: “Juventus? Sono andato via per un solo motivo. Ho avuto offerte dalla Premier League ma…”

Emre Can e il suo mese da sogno con il Borussia Dortmund.

Dopo una prima parte di stagione da separato in casa con la Juventus, lo scorso gennaio l’ex Liverpool, ormai fuori dai progetti del tecnico bianconero Maurizio Sarri, ha lasciato Torino per iniziare una nuova avventura con il BVB. In un mese esatto il centrocampista tedesco di origine turca ha conquistato tutti, diventando titolare inamovibile dello scacchiere di Lucien Favre: un gol in cinque partite disputate finora, realizzato in trasferta nella sua gara d’sordio contro il Bayer Leverkusen, in un match terminato però 4-3 in favore dei padroni di casa.

Calciomercato Juventus, Emre Can va al Borussia Dortmund: visite mediche in corso. Le cifre e i dettagli

Emre Can, intervenuto ai microfoni della nota rivista tedesca, ‘Kicker’, è tornato a parlare del suo passato svelando importanti retroscena di mercato: “Avevo tre offerte dall’Inghilterra, tra cui una del Manchester United. Non ci ho pensato un secondo visto il mio passato al Liverpool. Per venire qui mi sono tagliato lo stipendio. I soldi sono importanti, ma non sono tutto. Mi è sempre piaciuto molto il Borussia Dortmund, è il club perfetto per me e viceversa. Volevo andare in un club per il quale potevo essere importante. Questo è il caso del Borussia Dortmund. Non sono rimasto al Liverpool o alla Juventus per via della mia mentalità. Puoi imparare da una sconfitta, ma vincere è molto meglio. Io odio perdere”, ha concluso il classe ’94.



Borussia Dortmund, la profezia di Berbatov: “Haaland sarà il successore di CR7 e Messi. Dier? Ecco la mia idea”