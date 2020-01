Bolzoni: “Floriano un lusso per la D, Langella top. Bari un pizzico superiore al Palermo”

“Floriano è un lusso in questa categoria“.

Descrive così il neo acquisto del Palermo, Francesco Bolzoni, ex centrocampista rosanero che ha giocato con Floriano la scorsa stagione al Bari. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista attualmente in forza all’Imolese ha raccontato: “Roberto, a Bari, ha fatto la differenza, in tante gare partivamo già sul’1-0, perché appena tocca palla e le squadre lasciano un po’ di spazio, lui salta l’uomo con grande facilità e vede la porta benissimo. Basta vedere quanti gol e assist ha fatto“.

Floriano dopo aver conquistato la promozione tra i professionisti con i galletti ha accettato di tornare di nuovo in D per indossare la maglia rosanero: “Mi chiamò prima di firmare, gli ho detto che Palermo tornerà a grandi livelli ed è un club che, per blasone, in D va accettato – ha spiegato Bolzoni -. La Serie D non è facile per una squadra che deve vincere tutti costi. Ce ne siamo resi conto anche a Bari: perdi tre punti e gli altri prendono coraggio, inoltre tutte le squadre fanno trincea e rendono la vita complicata. Io credo che il Palermo può ripetere il cammino di inizio girone di andata, è una squadra fatta, completa, superiore a tutte, le avversarie non credo che potranno tenere il passo. Il Palermo alla fine verrà fuori alla grande. Analogie? Noi l’anno scorso eravamo veramente forti, a naso, dico che noi eravamo un filo superiori“.

In organico il Palermo ha anche un altro ex Bari che Bolzoni conosce bene, Christian Langella, centrocampista andato in rete nell’ultima gara contro il Marsala: “L’anno scorso in mezzo al campo alla fine era l’unico under, forse sapendo che poteva avere più occasioni ha fatto bene, soprattutto nel girone d’andata ha avuto una marcia in più. Secondo me può dare tanto anche al Palermo, gli va data fiducia, è un centrocampista completo, ha buona visione di gioco in fase offensiva e trova spesso il gol, come ha fatto domenica“.

I rosanero stanno facendo un vero e proprio testa a testa col Savoia, stessa cosa accaduta lo scorso anno al Bari con la Turris: “Abbiamo finito il girone d’andata +11, poi si è avvicinata a +8, ma abbiamo ripreso le distanze, non ci ha mai impensierito come potrebbe fare il Savoia con il Palermo. Penso che i rosanero allungheranno di nuovo, il campionato è duro e lungo, ma alla fine i valori vengono fuori, faccio il tifo per loro, lì ho lasciato tanti amici, poi mi sento sempre con il magazziniere e il fisioterapista, quindi mi tengo sempre informato“.

Infine, Bolzoni si è soffermato sui risultati ottenuti dai rosanero che fin qui sono andati meglio in trasferta piuttosto che in casa: “Al Barbera non è facile giocare anche per il Palermo perché i tifosi si fanno sentire, nel bene e nel male, e perché in questa categoria ci sono avversari che si esaltano appena entrano in uno stadio visto sempre in tv. Ritorno al Palermo? Se dovessero farmi una proposta ci penserei, perché sono rimasto legato a questo ambiente“.

Palermo, Floriano è pronto: in campo col San Tommaso. Morgia assicura: “E’ Uno dei più forti che abbia mai allenato”