Bologna-Verona, Mihajlovic: “Partita combattuta, ma meritato i 3 punti. Tomiyasu? Gli manca un po’ di furbizia”

Il Bologna torna alla vittoria.

Missione compiuta per il Bologna, che pone fine al suo digiuno di successi, conquistando i 3 punti nella sfida andata in scena questo pomeriggio al “Dall’Ara” contro l’Hellas Verona. Un successo analizzato dal tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-gara.

“Prima di tutto vorrei ringraziare e fare i complimenti a Ivan perché è stato onesto. Ha detto che noi abbiamo fatto meglio e abbiamo vinto meritatamente. Non è da tutti e gliel’ho detto. Sapevamo che sarebbe stato difficile ma, come ho detto anche ieri, potevamo forse avere difficoltà un po’ nei risultati ma non nelle prestazioni. Quando è così dobbiamo mantenere le prestazioni che abbiamo sempre fatto sapendo che dovevamo fare qualcosa di più. Non dovevamo accontentarci delle prestazioni ma avere quell’umiltà di confrontarsi con sé stessi e con i compagni per vedere cosa fare di più. Avere più coraggio che ci permette di andare in campo con la testa libera e poi soprattutto determinazione e quella disperazione di vincere a tutti i costi. I ragazzi hanno dimostrato queste cose restando sempre uniti. Oggi abbiamo vinto meritatamente anche se la partita è stata combattuta”.

Mihajlovic si è poi soffermato sui singoli: “Barrow? Non ancora ma dipende piuttosto dal carattere. Stiamo lavorando di più, è un ragazzo intelligente che impara in fretta. Deve attaccare di più la profondità e tenere di più la palla. Sono sicuro che quando gli capita la palla-gol lui ha il gol nel sangue. Stiamo lavorando su questo sapendo che abbiamo anche Palacio che è un altro tipo di attaccante, forse meno concreto di Barrow ma apre spazi e fa giocare bene la squadra. Ora abbiamo diverse scelte, possiamo scegliere gli undici e anche chi entra a gara in corso. Rientrando tutti siamo una squadra più completa e non perdiamo nella qualità quando facciamo i cambi rispetto a un anno fa. Noi per un mese-un mese e mezzo abbiamo giocato sempre senza sette-otto-nove titolari o comunque infortunati e non è facile per nessuno. Non abbiamo vinto ma abbiamo sempre fatto delle prestazioni. Tomiyasu? A me non piace parlare dei singoli quando vinciamo. Io ho sempre detto che quando c’è Schouten in campo siamo una squadra, quando non c’è siamo un’altra. E’ un giocatore intelligente, come dice Garcia è un giocatore che pulisce i palloni. Tomiyasu è un giocatore meraviglioso. Gli manca un po’ di furbizia. Prima che lui pensa di spostare un attaccante e l’avversario lo ha già spostato. E’ un giocatore che ti copre tutti e quattro i ruoli in difesa, è un giocatore importante ambidestro, sa giocare”.