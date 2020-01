Bologna-Verona, De Leo: “Nessun esame di maturità, Mihajlovic ci ha dato una grande lezione. Sulla formazione…”

“Ci aspetta una gara importante, ma non bisogna parlare di esame di maturità”.

Lo ha detto Emilio De Leo.Così, l’assistente di Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa prima della consueta seduta di rifinitura, ha analizzato la sfida Bologna-Verona, in programma domani, domenica 19 gennaio, alle ore 15.00 allo Stadio “Renato Dall’Ara”.

“Siamo coscienti che ci aspetta una partita molto dura ma conosciamo le nostre qualità. L’Hellas è una squadra aggressiva, corrono tanto e allora dovremo essere pronti ad affrontarla. Cercheremo in ogni modo di vincere e salire ancora in classifica. Man mano che le partite diminuiscono dobbiamo guadagnare più punti possibile, certamente. Ma non è giusto parlare di esame di maturità tutte le domeniche. Poi il Verona è una squadra in fiducia, con un’identità precisa e anche noi dobbiamo fare quel salto ulteriore. Mihajlovic in panchina? Non ci ha detto nulla di preciso. Credo di sì, comunque. Sarà difficile tenerlo a freno, ci ha insegnato ad essere sempre fiduciosi, ad inseguire il proprio destino, a porci obiettivi a breve termine e rimanere concentrati. Un messaggio incredibile che il mister ha diffuso è quello di non vergognarsi delle proprie fragilità”.

CALCIOMERCATO – “Come stiamo gestendo l’inserimento dei nuovi? Qualsiasi nuovo giocatore deve avere la capacità di inserirsi in un gruppo già solido e ha le idee chiare sul modo di lavorare. Credo che la vecchia guardia sta aiutando i nuovi arrivati ad inserirsi. L’Impressione è di aver trovato ragazzi con qualità tecniche e umane, molto motivati: all’interno di una squadra che lavora tanto è importante avere gente così”.

DOMINGUEZ E BARROW – “Sono entrambi a disposizione, non credo ci siano problemi nel loro utilizzo, popo l’ultima seduta di oggi Sinisa scioglierà tutti i dubbi. Dominguez può giocare da mediano ma anche più avanti. Ha tutte le caratteristiche per poter fare entrambe le fasi. Se riesce a darci un certo equilibrio e qualità nella manovra ci può aiutare. Barrow lo conoscevamo bene, crediamo che possa giostrare sia da attaccante centrale che da esterno e ci arricchirà le soluzioni. Ci ha colpito la mobilità e la tecnica che esprime in velocità: così ci può rendere più fluida la manovra offensiva”.

SKOV OLSEN – “Sta iniziando ad usare anche il destro? Si è vero, noi lavoriamo per consolidare i fattori principali dei giocatori ma anche per far crescere i punti deboli. Questo fa parte di un percorso che stiamo facendo con giocatori di grande qualità e di grande talento. Necessità di inserire un difensore? È ovvio che in difesa si sente molto la mancanza di Dijks ma c’è anche un problema di concentrazione sui 90 minuti. Non sta a me dire se può arrivare qualcuno”.