Bologna-Udinese, Gotti: “Brutti nella ripresa, serviva più personalità. De Paul? Ecco cosa penso”

Rodrigo Palacio beffa l’Udinese.

In occasione dell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A, i friulani, impegnati in casa del Bologna, dopo essere andati in vantaggio alla mezz’ora grazie ad una rete di Okaka, si sono fatti agguantare nei minuti di recupero della gara, portando così a casa soltanto un punto.

Il tecnico bianconero Luca Gotti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi: “Volevo che fossimo meno condizionati dal risultato. Lo avevamo detto troppe volte che serviva il risultato e ci siamo difesi soltanto. Il secondo tempo non mi è piaciuto. Continuavamo a correre troppo dietro loro, volevo che la palla la gestissimo di più noi e che mostrassimo più personalità nel finale. Eravamo comunque arrivati in fondo, poi ovviamente il gol subito nel finale cambia tutto. De Paul? Continua a fare la differenza, tanto è vero che ho ritenuto di non toglierlo nonostante la stanchezza generale e di tenerlo in attacco nel finale“.

