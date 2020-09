Bologna-Parma, Palacio: “Dopo la gara contro il Milan era importante vincere, non è stato facile”

Prima vittoria in campionato per il Bologna.

Il derby d’Emilia va alla squadra di Sinisa Mihajlovic, che con il risultato finale di 4-1 ha battuto il Parma di Fabio Liverani nell’incontro delle 20.45 allo stadio “Renato Dall’Ara”. I marcatori per i rossoblù sono Soriano (2), Skov Olsen e Palacio; ha provato a riaprire la partita Hernani, senza però dare una scossa ai suoi. Proprio El Trenza Palacio, al termine della gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Serie A, Bologna-Parma 4-1: il derby d’Emilia va ai felsinei, Soriano protagonista del match

“Dopo la prima partita di San Siro era importante vincere, lo abbiamo fatto giocando bene,facendo un grande calcio. Non è stato facile, sembra da fuori ma in campo è stato difficile. Abbiamo fatto il nostro gioco, cercando di creare tanto in attacco. Mercato? Non devo parlarne io, siamo contenti della squadra che abbiamo. Certo se arrivano giocatori forti siamo contenti, ma se non arrivano nessuno faremo il nostro cercando di fare un grande campionato. Sempre in gol? Sempre no, ma oggi ho avuto la fortuna di segnare. Grazie a Gary che mi ha messo una bella palla e ho calciato in porta“.

Genoa, emergenza coronavirus: 14 positivi nel club. Il comunicato