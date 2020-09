Bologna-Parma, Liverani: “Oggi la squadra ci ha messo il cuore. Mercato? Ieri la dirigenza mi ha tranquillizzato”

Ancora una sconfitta in campionato per il Parma.

Il derby d’Emilia va alla squadra di Sinisa Mihajlovic, che con il risultato finale di 4-1 ha battuto il club crociato guidato da Fabio Liverani nell’incontro delle 20.45 allo stadio “Renato Dall’Ara”. I marcatori per i rossoblù sono Soriano (2), Skov Olsen e Palacio; ha provato a riaprire la partita Hernani, senza però dare una scossa ai suoi. Al termine dell’incontro, proprio l’allenatore del Parma Fabio Liverani ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per commentare la sfida.

“In questo momento appare tutto molto complicato ma credo che quando si lavora nella difficoltà si trae anche dalle sconfitte qualcosa di positivo. Oggi la squadra ci ha messo il cuore, avevamo tanti giocatore acciaccati, ma il nostro obiettivo è arrivare alla salvezza e oggi abbiamo ancora una squadra che è un cantiere. Il mercato è difficile ma io anche ieri sera sono stato tranquillizzato dalla dirigenza sul fatto che avremo una rosa competitiva. Credo che vada fatta una rosa completa e definitiva per poter lavorare bene in settimana, questo è quello che mi auguro. Sapevamo che avremmo incontrato squadre difficili da affrontare, che hanno cambiato poco dall’anno scorso. Noi abbiamo lavorato poco tutti insieme, ci vuole pazienza“.

