Bologna-Palermo, Gomes lascia il campo in barella: le sue condizioni

Brutta tegola per Eugenio Corini. Al minuto 10 del primo tempo della sfida tra Bologna e Palermo, Claudio Gomes ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco dello Stadio "Quercia" di Rovereto. Il centrocampista classe 2000 ha lasciato il campo in barella durante l’amichevole pre-campionato dopo una brutta pallonata in pieno volto. Lo staff medico è subito intervenuto per accertarsi delle condizioni del giocatore, chiedendo immediatamente il cambio. al suo posto è entrato in campo Samuele Damiani.