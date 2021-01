Bologna-Milan, i dubbi di Mihajlovic e Pioli: Vignato e Tomori dal 1′? Le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Bologna e Milan aprono il sabato di Serie A.

La sfida tra la compagine rossoblu e quella lombarda – visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A – darà l’avvio al ventesimo turno di campionato dopo l’anticipo della serata di ieri tra Torino e Fiorentina. Al Dall’Ara i padroni di casa cercano una vittoria per scavalcare proprio la franchigia viola, fermata sull’1-1 nel match con i granata. La formazione guidata da Stefano Pioli, invece, vuole rimanere in testa alla classifica, con l’Inter che si trova a soli due punti di distacco e che continua a correre.

Sfida speciale per tutti e due i tecnici, entrambi ex delle due panchine. Mihajlovic dovrebbe optare per il solito 4-2-3-, con la novità offensiva che potrebbe portare il nome di Vignato. L’ex Chievo potrebbe avere la grande chance dal 1′, alle spalle di Barrow e con affianco Orsolini e Soriano. A difendere i pali da Ibrahimovic e compagni dovrebbe esserci Skorupski, mentre sulla linea mediana sono pronti Dominguez e Schouten.

Anche Pioli non dovrebbe discostarsi dal canonico centrocampo a due, con Kessie e Tonali che avranno il compito di limitare le avanzate offensive emiliane. Dopo l’infortunio di Kjaer e la bella prestazione nel derby di Coppa Italia, il neo acquisto Tomori è pronto a fare il suo esordio da titolare accanto a Romagnoli. In avanti non si discute Ibrahimovic, mentre sulla trequarti – nonostante la negatività al Covid 19 di Calhanoglu – ci saranno probabilmente Rebic, Leao e Saelemaekers.

Di seguito le probabili formazioni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks, Dominguez, Schouten, Orsolini, Soriano, Vignato, Barrow.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Rebic, Leao, Ibrahimovic.