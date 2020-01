Bologna, Mihajlovic ricoverato in ospedale: il motivo e il comunicato

Sinisa Mihajlovic è tornato in ospedale.

E’ stato ricoverato questa mattina all’Istituto di Ematologia Seràgnoli per una terapia antivirale dopo il trapianto di midollo osseo da donatore non familiare a cui il tecnico è stato sottoposto il 29 ottobre scorso. A comunicarlo è il Policlinico Sant’Orsola di Bologna attraverso una nota diffusa pochi istanti fa in cui viene reso noto che la degenza ospedaliera di Mihajlovic dovrebbe avere una durata inferiore a quella dei precedenti ricoveri.

Di seguito, il comunicato diffuso dal Policlinico Sant’Orsola e riportato – attraverso i propri canali ufficiali – dal club rossoblù.

“Pubblichiamo il comunicato diffuso oggi dal Policlinico Sant’Orsola:

Il Sig. Mihajlovic è stato ricoverato questa mattina all’Istituto di Ematologia “Seràgnoli” per essere sottoposto ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore. I sanitari ritengono che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri“.